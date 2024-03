Nie żyje Nina Andrycz, aktorka nazywana przez wielu wielką damą polskiego teatru - ta wiadomość obiegła polskie media 31 stycznia 2014 roku. Według oficjalnych danych miała 101 lat. Czy na pewno?

Jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic polskiego show-biznesu a właściwie wielką niewiadomą, o której domysły niejako podsycała sama Nina Andrycz był rok jej urodzenia.

Kiedy urodziła się Nina Andrycz?

Reklama

Wiadomo było, że przyszła na świat 11 listopada. Ta data była pewna, choć również nie do końca, bo jak pisze w książce 'Nina i Józef. Sceny z życia, które minęło" Liliana Śnieg-Czaplewska, kalendarz juliański różni się od gregoriańskiego, więc pojawiła się inna data a dokładnie 29 października.

Reklama

Gdy po I wojnie Nina przyjechała do Warszawy przyjęło się, że to jednak 11 listopada jest dniem, w którym się urodziła.

Od dziecka lubiłam dzień moich urodzin. 11 listopada od rana wszędzie było słychać muzykę. No i mama nie musiała iść do pracy - opowiadała w wywiadach.

Trzy daty urodzenia Niny Andrycz

"Dat jest kilka: 11 listopada 1910 roku, 1912, no i wreszcie 1915 rok, obowiązujący po wojnie. Aha, jest jeszcze 11.11.1911, bo graficznie prezentuje się ekstra. Wszystkie dotyczą tej samej osoby, Niny Andrycz-Cyrankiewicz" - pisze w swojej biografii gwiazdy Liliana Śnieg-Czaplewska.

Która z tych dat była prawdziwą? Mówi się, że 1910 rok był efektem plotek, że była starsza od męża. Józef Cyrankiewicz urodził się w 1911 roku.

Z kolei datę 1911 Nina Andrycz podała koleżance z PIST Elżbiecie Barszczewskiej, by wyjść na "młodszą o dwa lata". Z rokiem 1912 związana jest również kolejna aktorska anegdota. Dotyczy spotkania Niny Andrycz z Ireną Kwiatkowską. Aktorka zapytała z zaciekawieniem, jak to się stało, że przed wojną była od diwy polskiego teatru i żony premiera młodsza a po wojnie okazało się, że jest starsza. "Może to jakaś pomyłka?" - rzuciła wówczas Nina.

Reklama

I w końcu rok 1915, który wpisany jest we wszystkie dokumenty aktorki. Okazuje się, jak pisze Śnieg-Czaplewska, że trzech lat "pozbył się utalentowany fałszerz z AK na życzenie ukochanej mamy, która straciła nadzieję, że córka kiedykolwiek wyjdzie za mąż. Nie tyle dobrze, co w ogóle".

Dlaczego data urodzenia Niny Andrycz została sfałszowana?

Nina Andrycz, jak się okazuje, przy każdej spekulacji na temat jej wieku a dokładniej odmładzania się podkreślała, że to nie jej a matce zależało na tym bardziej.

Matce chodziło o to, żebym była lepsza do zamążpójścia. Po wojnie nie wróciłam do dawnej daty urodzenia. Przyzwyczaiłam się, w 1945 roku miałam tylko 30 lat, mogłam jeszcze długo grać królowe. Ale są reżyserzy, którzy sugerują się bardziej tym, co w papierach, niż rzeczywistością - mówiła Nina Andrycz.

Jedna z wielu "plotek" na temat wieku Niny Andrycz głosiła, że ujęła sobie pięć lat, by naród nie wyśmiewał się z niej, że Józef Cyrankiewicz wziął sobie za żonę "starą babę".

Jak pisze Śnieg-Czaplewska aż tak nowoczesna aktorka jednak nie była. W wyznaniu, jakie znalazło się w jej książce, aktorka mówi: "Ożeniłby się ze mną, jak bym miała i więcej lat. Odpowiadałam mu jako człowiek, interesowałam go. Miał ze mną o czym gadać. Jak mężczyzna ma z kobietą, o czym rozmawiać, nigdy się nie nudzi w związku".

Jaka, więc była prawdziwa data jej urodzin? Nina Andrycz urodziła się 11 listopada 1912 roku. Jej mąż, czyli Józef Cyrankiewicz był od niej starszy o półtora roku. Do prawdziwej daty urodzenia aktorki jej biografka dotarła w Archiwum w Grodnie, które jak pisze "za niewygórowaną kwotę 49 białoruskich rubli przysłało mi ksero aktu urodzenia Niny". W chwili śmierci miała, więc 101 lat. Na jej grobie, który znajduje się na warszawskich Powązkach widnieje jednak data urodzenia 11.11.1910.