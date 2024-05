Luna to tegoroczna reprezentantka Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji. Już we wtorek (7 maja) piosenkarka powalczy o wejście do finału imprezy. Wykona piosenkę "The Tower".

W poniedziałek TVP udostępniła profesjonalne nagranie z próby piosenkarki.

Wizualizacja robi spore wrażenie, ale internauci uważają, że wokal Luny i wykonanie utworu pozostawia wiele do życzenia.

Elżbieta Zapendowska zabrała głos ws. występu Luny na Eurowizji

Do tego grona dołączyła właśnie Elżbieta Zapendowska. Jej zdaniem to nie Luna powinna jednak mierzyć się z krytyką. To osoby, które zdecydowały o wyborze reprezentanta powinny zostać obarczone odpowiedzialnością za możliwe niepowodzenie.

Szkoda mi tej dziewczyny, bo to nie jej wina, że została wplątana w aferę. Po prostu zdecydowali inni, którzy bardzo mocno się pomylili. Szkoda dziewczyny po prostu. Takie mam do tego podejście - powiedziała w rozmowie z Plejadą.