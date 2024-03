Kinga, Zawodnik, znana z programów telewizyjnych "Dieta czy cud" oraz "Pierwszy raz Kingi", przeszła operację zmniejszenia żołądka. Schudła już bardzo dużo, ponad 40 kg, a efektami utraty wagi dzieli się na Instagramie z fanami. Kinga inspiruje w mediach społecznościowych do walki o zdrowie, prowadzi spotkania i prelekcje.

Kinga Zawodnik: operacja dla zdrowia, nie dla urody

"To trudny temat. Dorastałam do tego co najmniej dwa lata. U mnie wszystkie naturalne, niechirurgiczne metody zawiodły. Owszem udawało mi się dużo schudnąć, np. 30, 10 czy 15 kg, ale potem znowu tyłam. Uważam, że to był ostatni dzwonek, kiedy mój organizm pozwalał na wykonanie takiej operacji. Decyzję podjęłam ze względów zdrowotnych, a nie estetycznych. Są osoby, które twierdzą, że poszłam na łatwiznę, żeby szybko schudnąć. Piszą też do mnie ludzie, że najpierw mówiłam o samoakceptacji, a potem zrobiłam operację. No nie, nie zrobiłam tego dla urody, ale dla zdrowia" - powiedziała Kinga Zawodnik w rozmowie z Dziennik.pl.

Teraz Kinga Zawodnik podzieliła się na InstaStories informacją o kolejnej operacji, której musi się poddać. Na razie nie chce jednak ujawniać jej szczegółów. Życzymy celebrytce dużo sił i szybkiego powrotu do zdrowia.