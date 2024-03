Podano przyczynę śmierci członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Na miejscu była broń

Kilka dni temu Pałac Buckingham poinformował o śmierci Thomasa Kingstona — męża Lady Gabrielli Kingston, która zajmuje obecnie 56. miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Mężczyzna zmarł nagle, miał zaledwie 45 lat.

Ostatni czas obfituje w zmartwienia w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Księżna Kate przechodzi teraz rekonwalescencję po operacji jamy brzusznej. Okazało się także, że król Karol III choruje na raka.

Przyczną śmierci Thomasa Kingstona poważna rana głowy

Teraz media podały przyczynę śmierci Thomasa Kingstona. Tragedia wydarzyła się w domu jego rodziców w Cotswalds w Gloucestershire. Koroner Katy Sherrett poinformowała BBC, że przyczyną śmierci 45-letniego mężczyzny była "poważna rana głowy". Obok niego leżała broń palna. Thomasa Kingstona znalazł jego ojciec. Jak podano w oficjalnej informacji, wykluczono udział osób trzecich w śmierci Thomasa Kingstona. Do tragedii doszło 25 lutego.

Kondolencje króla Karola III

Nagła śmierć Thomasa Kingstona poruszyła członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Głos zabrali król Karol III i królowa małżonka Camilla. Zaoferowali swoje wsparcie. "Król i królowa zostali poinformowani o tym, co się stało i przyłączają się do księżniczki i księcia Kentu, a także wszystkich, którzy opłakują śmierć 45-latka. W szczególności Ich Królewskie Mości przesyłają najserdeczniejsze myśli i modlitwy dla Gabrielli i całej rodziny Kingston" - napisano w specjalnym oświadczeniu, które zostało skierowane do bliskich mężczyzny.