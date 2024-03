"Czas na show. Drag me out". O co chodzi w tym programie?

Nowy program TVN zagości na antenie TVN już dziś (5 marca)

Chcemy przybliżyć naszym widzom fenomen drag queen i ugruntować pozycję TVN jako stacji progresywnej. Po raz pierwszy będziemy towarzyszyć artystycznym zmaganiom drag queens w takim wymiarze. Ta przygoda wymaga wyjątkowej odwagi i otwartości naszych jurorów i uczestników. To także program o tym, co najważniejsze – o drugim człowieku - wyjaśnia Lidia Kazen, dyrektor programowa TVN.

Wśród uczestników show zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka, Marcina Łopuckiego, czy Michała Mikołajczaka. W przygotowaniach do występów pomagać im będą polskie drag queen: Twoja Stara, Ciotka Offka, Shady Lady, Gąsiu, Adelon i Himera.

Ich występy oceniać będzie jury, w którym obok Andrzeja Seweryna oraz Anny Muchy zasiądzie również Michał Szpak. Show "Czas na show. Drag me out" poprowadzi Mery Spolsky.

Podczas imprezy promującej program uwagę przyciągnął Michał Szpak. Piosenkarz wystąpił w dosyć oryginalnym stroju. Miał na sobie długi skórzany płaszcz i kamizelkę, która podkreślała jego nagi tors. Na nogach buty na wysokim obcasie a zamiast spodni majtki z wysokim stanem i cienkie czarne rajstopy.

Program "Czas na show. Drag me out" będzie emitowany we wtorki o godz. 21.35.