Beata Fido to aktorka, która w filmie "Smoleńsk" zagrała główną rolę. Otrzymała także angaż w popularnym serialu TVP "Komisarz Alex". Z wewnętrznej kontroli stacji wynika, że zatrudniono ją na stanowisku "starszy redaktor prowadzący" w TVP World. Aktorka pojawiła się w miejscu pracy tylko 20 razy w 2023 roku, spędzając tam łącznie 32 godz. Otrzymała za to bardzo wysokie wynagrodzenie. TVP chce, by zwróciła te pieniądze.