Jacek Kopczyński to były partner Patrycji Markowskiej. Para była ze sobą przez 15 lat a owocem ich związku jest syn Filip.

W 2022 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o kryzysie w ich związku. Gdy doszło do rozstania, aktor zaczął pokazywać się w towarzystwie nowej ukochanej. Okazało się, że to Klaudia Kardas, która jest autorką książki "Kokainowa księżniczka".

Jacek Kopczyński miał zdementować doniesienia o zaręczynach. Rozstał się z partnerką?

- Jacek daje mi dużo spokoju, którego nie miałam w 19-letnim związku z poprzednim partnerem - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Teraz pojawiły się doniesienia o tym, że ich relacja również nie przetrwała próby czasu. Klaudia jakiś czas temu pochwaliła się w mediach społecznościowych pierścionkiem, który według jej fanów był pierścionkiem zaręczynowym. Jak donosi "Twoje Imperium" Kopczyński miał zdementować doniesienia o zaręczynach i potwierdzić rozstanie. - Ja się z Klaudią rozstałem kilka tygodni temu - miał stwierdzić.

Wersja przedstawiana przez Kardas jest nieco inna. Komentując sprawę, powtórzyła słowa, które wypowiedziała podczas otwarcia jej kliniki medycyny estetycznej. To właśnie tam honorowym gościem był Jacek Kopczyński. Mówiła wówczas, że "ten rok będzie jeszcze lepszy".

Partnerka Jacka Kopczyńskiego wciąż jest w nim zakochana? "Motyle nadal mam"

- Motyle nadal mam i jest ich coraz więcej. Tak, ten rok będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. Chociażby dlatego, że uwolniłam się od toksycznego związku i Jacek bardzo mi w tym pomógł, wspierał i nadal wspiera. Wiem, że mogę na nim polegać - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

- Bardzo dużo o mnie wie i ja o jego życiu również. Też pomogłam Jackowi wyjść z dołka, w którym tkwił po rozstaniu z poprzednią, byłą partnerką. Pewne rzeczy z jego poprzedniego związku opowiadał mi w tajemnicy i dlatego to zostawiam dla siebie, chociaż by mnie kroili, nie ujrzy to światła dziennego - wyznała.

Jej zdaniem "ludzie doszukują się pierdół". - Jacek jest cudownym mężczyzną, który daje dużo ciepła - dodała.