Bogusław Linda to legenda polskiego kina. Zagrał wiele znakomitych ról w bardzo ważnych filmach, takich jak np. "Gorączka" Agnieszki Holland, "Przypadek" Krzysztofa Kieślowskiego, "Psy" Władysława Pasikowskiego czy "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy. Aktor nie pojawia się na show-biznesowych imprezach. Usunął się w cień. Dlatego każda informacja z nim związana budzi tak ogromne zainteresowanie.

Reklama

Ogłoszenie Bogusława Lindy

Bogusław Linda w czerwcu 2022 roku świętował 70. urodziny. Aktor niechętnie przyjmuje nowe role. Ostatni serial, w jakim zagrał to "Odwilż" z 2022 roku. W mediach społecznościowych od czasu do czasu gwiazdor zdaje za to relacje z zagranicznych wypadów.

Reklama

Bogusław Linda opublikował teraz link do ogłoszenia, z którego wynika, że pozbywa się luksusowego, sześcioletniego auta. Chodzi o Land Rovera Range Rover Evoque 2.0Si4 Autobiography. Gwiazdor przejechał nim pond 78 tysięcy kilometrów. W ogłoszeniu aktor pochwalił się, że samochód ma wyjątkowe wyposażenie. Chodzi o siedzenia, które zapamiętują kształt, czujniki deszczu i wiele innych gadżetów. "Czas się rozstać. Wyposażenie najlepsze z możliwych" - napisał w sieci Linda.

Zakup takiego samochodu to nie lada gratka dla fanów Bogusława Lindy. Trzeba mieć jednak zasobny portfel. Gwiazdor samochód ma za 159 tys. złotych.