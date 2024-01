Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma nadzieję, że w końcu będzie mogła skupić się na sobie, co jest dla niej niezwykle ważne. Przeżyła chorobę i śmierć męża, aktora Pawła Królikowskiego. Wiele kłopotów przysparza jej syn, Antoni Królikowski. Nic dziwnego, że najbliżsi aktorki zaczęli się o nią martwić. Udział w show Polsatu ma być dla niej odskocznią od trosk i codzienności.

Gwiazda udzieliła wywiadu "Faktowi". Opowiedziała m.in., że już wcześniej dostawała propozycje od produkcji "Tańca z gwiazdami". Dopiero teraz zdecydowała się jednak na udział.

"Taniec z gwiazdami" antidotum na problemy Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

"Byłam zajęta, miałam inne priorytety, dom, potem doszła choroba Pawła. Widziałam, że ten projekt wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Zawsze od razu mówiłam: nie, dziękuję" - powiedziała w "Fakcie".

Niewiele brakowało, a tym razem też by nie wystąpiła na tanecznym parkiecie. "Gdy teraz dostałam telefon z produkcji, też od razu odmówiłam. Ale była przy tym moja córka Julka, która zapytała, dlaczego nie chcę wystąpić? Powiedziała mi tak: Przecież ty lubisz tańczyć. Dobrze by ci to zrobiło. Wróci ci radość życia" - dodała gwiazda serialu "Klan". To dało jej do myślenia. Tym bardziej, że miała w ostatnich latach bardzo dużo stresu. Batalia Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą ciągnie się już miesiącami i nic nie zapowiada, by jej finał miał wkrótce nadejść.

Córka namówiła Małgorzatę Ostrowską-Królikowską do udziału w "Tańcu z gwiazdami"

"Rodzina martwi się o mnie trochę. Tyle mieliśmy przez ostatnie lata problemów. Córka uświadomiła mi, że warto to zrobić, poruszać się. Julka powiedziała mi, że muszę to zrobić dla siebie, żeby poczuć te endorfiny i radość życia. Spojrzałem na nią i wiedziałam, że ma rację. Gdy zadzwonili po raz drugi, zgodziłam się. I rzeczywiście cieszę się na ten projekt. Ostatnie lata to był trudny czas i rozumiem, co Jula miała na myśli mówiąc: musisz znów poczuć radość życia" - zdradziła Ostrowska-Królikowska w rozmowie z "Faktem".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska cieszy się na taneczną przygodę

Małgorzata Ostrowska-Królikowska dba o formę. Od pewnego czasu regularnie ćwiczy i chodzi na basen. "Mam ochotę stanąć twarzą w twarz sama ze sobą. Chcę się poruszać, potańczyć. Bardzo to lubię. Gdy tylko odbywały się jakieś imprezy i można było potańczyć, to zawsze to chętnie robiłam. Bardzo liczę na to, że w programie nauczę się tańczyć naprawdę i że mój partner będzie człowiekiem o podobnej wrażliwości, bo do tanga trzeba dwojga" - powiedziała w wywiadzie.