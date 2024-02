Tragiczną wiadomość przekazała jego wnuczka na profilu "jestem__kamila", którego stałym bohaterem był jej dziadek.

Dziadzio Henio nie żyje

Profil, na którym "dziadzio Henio" był częstym gościem, obserwuje blisko pół miliona osób. Te filmiki mają miliony wyświetleń, bo sympatyczny senior podbił serca widzów bijącym od niego ciepłem i ogromną życzliwością. Internautów ujęło też to, jak pięknie opiekuje się swoim małym prawnuczkiem Henio.

"Żyje się dwa razy: pierwszy raz w rzeczywistości, drugi raz w pamięci. Nasz dziadziuś Henio 12.10.1928-07.02.2024 żył 95 lat" — przekazała w mediach społecznościowych Kamila.

Pod postem pojawiło się już mnóstwo kondolencji. Internauci piszą, że śmierć mężczyzny to dla nich ogromna strata.

"Dziadek poruszył serca tysięcy ludzi i teraz te tysiące płaczą; Do końca na chodzie. Otoczony opieką rodziny. Marzenie każdego; Dziadek Henio był Naszym internetowym dziadkiem serce pęka — niech bijące dobro z jego serca wprowadzi Go do Chwały Pana. Trzymajcie się, tulę" – pisali pod filmikami z Dziadkiem Heniem.