Filip Chajzer kilka miesięcy temu pożegnał się z programem "Dzień dobry TVN". Długo jednak nie pozostawał bezrobotny, bo upomniała się o niego stacja Polsat. To właśnie tu 3 marca wraz z jedenastoma pozostałymi uczestnikami zmierzy się na tanecznym parkiecie.

Filip Chajzer o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami": Ja chcę to wygrać

Prezenter będzie jedną z tych gwiazd, które wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami". Filip Chajzer przyznaje, że z tańcem ma niewiele wspólnego, dlatego też nie boi się tego "całego tańczenia", jak i ocen jurorów.

- Nie nie boję się ocen, tak jak i całego tańczenia, bo tego po prostu nie umiem. Ja chcę to wygrać. To jest zadanie dla mojej partnerki. Z jednej strony masz to dno, wodorosty, czyli mnie a z drugiej bardzo dużą ambicję - mówi w rozmowie z Dziennik.pl.

Wśród gwiazd, które podobnie jak on spróbują swoich sił na tanecznym parkiecie są Anita Sokołowska, Maciej Musiał, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czy Dagmara Kaźmierska.

Kogo z ekipy "Tańca z Gwiazdami" Filip Chajzer polubił najbardziej?

Chajzer zapytany o to, z kim z uczestników jest mu najbardziej po drodze, mówi, że on sam nie spodziewał się takiego zaskoczenia.

- To jest paradoks, nie spodziewałem się, ale ja kocham takie zaskoczenia w życiu - mówi.

- Uwielbiam Królową Życia, czyli Dagmarę. Jaka to jest wspaniała dziewczyna. Naprawdę. To taka mądrość, życiowa mądrość, bez specjalnych komplikacji. Prawda i szczerość - wyznaje.

Czy ta sympatia przetrwa taneczną rywalizację i przerodzi się w przyjaźń? O tym przekonamy się już niebawem.