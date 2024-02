Dorota Chotecka ogromną popularność zyskała dzięki Danuty Norek w przebojowym serialu komediowym "Miodowe lata". Przez dziesięć lat wcielała się w postać Krystyny Więcławskiej w serialu TVP1 "Ranczo". Od 2003 r. jest żoną Radosława Pazury.

Reklama

Dorota Chotecka od 30 lat tego nie je

Przede wszystkim aktorka prowadzi aktywny tryb życia, a co najważniejsze, nie zmusza się do ćwiczeń, po prostu lubi uprawiać sport. W rozmowie z serwisem Plotek Chotecka wyznała, że ćwiczy trzy razy w tygodniu z trenerem, ale robi to bardziej dla zachowania dobrego samopoczucia niż dla wyglądu. Dorota Chotecka nie zwraca za to przesadnej uwagi na wszelkie modne diety i odchudzanie się na siłę.

"[…] Zmagam się tak jak każda z nas z tym odchudzaniem nieszczęsnym. Nie odchudzam się, nie robię diet" - przyznała w wywiadzie.

Reklama

Gwiazda "Rancza" stara się jednak zachować umiar, pomimo że bardzo lubi jeść. Umiar i dyscyplinę, zwracając uwagę na to, co je i ile je. Kiedy zdarzy jej się przesadzić z biesiadowanie, to później narzuca sobie poważne ograniczenia. Dorota Chotecka stawia wówczas na mniejsze porcje i stosuje tzw. post przerywany, czyli dzieli dobę na kilkunastogodzinne okienka, podczas których na zmianę je i odmawia sobie jedzenia.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Dorota Chotecka od 30 lat tego nie je

Żona Radosława Pazury całkowicie natomiast zrezygnowała ze słodyczy. Słodkości nie je już od 30 lat. W rozmowie z Plotkiem przyznała, nie ma już nawet na nie ochoty i podejrzewa, że po tylu latach chyba już by jej nawet nie smakowały. Dorota Chotecka woli zdrowe dla naszego organizmu ryby, a już śledzie wprost uwielbia.

Najwyraźniej to idealna recepta na zachowanie idealnej figury. Niemal pod każdym kolejnym zdjęciem, które Dorota Chotecka zamieszcza w mediach społecznościowych, znaleźć można bowiem mnóstwo komplementów i miłych słów pod adresem gwiazdy i jej wyglądu.

"Jest pani zjawiskowa; Świetnie pani wygląda; Jak zwykle piękna i ze smakiem; Pani Dorotko cóż mogę napisać, jest pani piękną kobietą!!! Dla mnie ikona aktorstwa; Przepiękne zdjęcie Pani Dorotko; Jak Pani to robi, cały czas taka piękna" – piszą internauci pod zdjęciami Doroty Choteckiej.