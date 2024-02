Roksana Węgiel poruszyła opinię publiczną związkiem ze starszym o osiem lat producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Wiele osób wróżyło rychły koniec tego związku, tymczasem miłość pary kwitnie. Mówi się o planach ślubnych.

19-letnia Roksana Węgiel nie chce być macochą, tylko "dobrą ciocią"

Ukochany Roksany jest już ojcem, z synem, który jest owocem jego poprzedniego związku, łączą go szczególnie więzi. Młodziutka gwiazda przyznała ostatnio w rozmowie z Plejadą, że i dla niej i dla dziecka jej partnera nie są to łatwa sytuacja. Roxie nie zamierza być dla chłopca macochą, zastępować mu matki, choć oczywiście chce dla niego ja najlepiej.

"Chcę mu dać wszystko to, co najlepsze. I tak staram się podchodzić do syna Kevina i mamy bardzo dobry kontakt" – przyznała w wywiadzie.

"Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. […] Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka" — dodała Roksana Węgiel.

Wokalistka miała również wiele ciepłych słów pod adresem swojego partnera. "Kevin spędza bardzo dużo czasu z Williamem. Jak tylko ma go pod opieką, to poświęcamy my bardzo dużo czasu. […] Kevin jest bardzo dobrym ojcem" — podsumowała Roxie.