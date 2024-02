Marianna Schreiber jest żoną posła PiS, Łukasza Schreibera. Popularność zdobyła, biorąc udział w programie "Top Model". Walczyła też w Clout MMA. Marianna jest bardzo aktywna w sieci i chętnie relacjonuje to, co się u niej dzieje. Teraz opublikowała zdjęcie sterylnej wręcz kuchni. Internauci zaczęli się zastanawiać, czy mieszka sama. Co odpowiedziała?