Serial "Ranczo" do dziś jest jedną z chętniej oglądanych produkcji TVP. Przez lata zdobył serca wielu widzów. Postacią, którą pokochali szczególnie był Kusy. Okazuje się, że grający go Paweł Królikowski nie był jedynym branym pod uwagę do tej roli aktorem. Jak doszło do tego, że to właśnie on zagrał Kusego?