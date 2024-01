Muniek Staszczyk to jeden z popularniejszych liderów legendarnej grupy T.Love. Piosenkarz nie narzeka na popularność, a w ostatnim czasie i na to, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Jakiś czas temu Muniek wydał córkę za mąż. Teraz podzielił się kolejną radosną nowiną, która jak przyznał na początku "wbiła go w fotel".