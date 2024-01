Piosenkarka, która urodziła się 26 listopada 1939 r. jako Anna Mae Bullock w Tennessee, zaczęła występować w latach 50., gdy chodziła do szkoły średniej.

Błyskotliwa kariera Tiny Turner

Po tym, jak poznała swojego pierwszego męża Ike'a Turnera i jego zespół Kings of Rhythm, jej sława rozbłysła. Wspólnie występowali jako Ike & Tina Turner Revue. Tina Turner została pierwszą kobietą i ciemnoskórą artystką, która znalazła się na okładce pisma "Rolling Stone". Po rozstaniu z Turnerem artystka rozpoczęła błyskotliwą solową karierę.

W 2022 r. szwajcarski magazyn biznesowy "Bilanz" oszacował majątek Turner na 225 mln franków szwajcarskich – co odpowiada około 225 mln dolarów. Według magazynu "Billboard" Turner sprzedała za życia ponad 100 mln płyt na całym świecie.

Jej ostatnia trasa koncertowa przyniosła prawie 130 mln dolarów zysku. Zaledwie dwa lata przed śmiercią Tina Turner sprzedała prawa do swojego wizerunku i muzyki wytwórni BMG, inkasując tym samym około 50 mln dolarów. W skład jej majątku wchodziły także nieruchomości, m.in. luksusowa posiadłość na Lazurowym Wybrzeżu, którą kupiła razem z mężem, Erwinem Bachem oraz dom w Szwajcarii.

Jej największe przeboje to m.in. "What's Love Got to Do With It.", "I Don't Wanna Fight", "Better Be Good To Me", "We Don't Need Another Hero", "Private Dancer" i "Typical Male".

Tina Turner zmarła 24 maja 2023 roku w wieku 83 lat. Legendarna wokalistka odeszła we własnym domu w Szwajcarii po długiej i ciężkiej chorobie. Życie nie oszczędzało "Królowej rock'n rolla". W 2018 roku straciła syna, Raymonda Craiga, który w wieku 60 lat odebrał sobie życie. Jej młodszy syn Ronnie zmarł zaledwie 4 lata później. 62-latek chorował na raka jelita grubego i miażdżycę.

Wielka miłość Tiny Turner

Erwin Bach to pochodzący z Niemiec producent muzyczny. Ma teraz 68 lat. Tinę Turner poznał w 1986 r. , kiedy przyleciała na koncerty do Niemiec.

- Był 16 lat młodszy ode mnie. Miał wtedy 30 lat i najładniejszą twarz. Nie można tego opisać. To było szalone. Pomyślałam: "skąd się wziąłeś". Był naprawdę przystojny- wspominała gwiazda. Można powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Tina Turner długo nie mogła się zdecydować na ślub z ukochanym. Związali się węzłem małżeńskim dopiero w 2013 r.

Kto dostanie miliony Tiny Turner?

Jak donoszą media, to właśnie Erwin Bach dziedziczy po Tinie Turner. Nie jest on jednak jedynym spadkobiercą. Część majątku artystki może trafić w ręce dwójki dzieci, które Tina Turner adoptowała, gdy była jeszcze żoną Ike'a Turnera. Choć mężczyzna był ojcem aż szóstki dzieci, wokalistka przysposobiła tylko dwoje z nich.

Adoptowany przez Tinę Turner, Ike Junior zajmuje się muzyką. Dostał Grammy za produkcję albumu "Risin; With The Blues". Jego brat Michael pozostaje poza show-biznesem. Spekuluje się też że, część majątku Tina Turner zapisała dwójce swoich wnuków.