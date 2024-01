Marta Paszkin i Paweł Bodzianny byli jedną z najbardziej lubianych przez widzów par siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Dzisiaj tworzą szczęśliwe małżeństwo, które już niebawem powita na świecie swoje drugie wspólne dziecko.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin w ciąży na śniegu

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w czerwcu 2022 r. doczekali się narodzin swojego pierwszego wspólnego dziecka, synka Adasia. Para z programu "Rolnik szuka żony" wspólnie wychowuje także 9-letnią Stefanię, która jest owocem poprzedniego związku Marty. Pod koniec września Marta i Paweł poinformowali w mediach społecznościowych, że ich rodzina znowu się powiększy.

"W lutym urodzi się dziewczynka, na którą wszyscy czekamy. To będziemy wtedy taką rodziną z obrazka, który Marta namalowała" – zdradził Paweł Bodzianny w rozmowie z Martą Manowską w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony".

Teraz jego żona zaprezentowała swoim fanom w mediach społecznościowych wyraźnie już zaokrąglony ciążowy brzuszek. Tak popularną nie tylko wśród celebrytów sesję ciążową "rolniczka" zorganizowała w leśnej scenerii gęsto pokrytej śniegowym puchem.

"Rodziłam w lato, rodziłam na jesieni, ale w zimie jeszcze nie! Plusy bycia w zaawansowanej ciąży właśnie teraz, to np. to, że można zrobić sesje w śniegu czy pojechać saniami na porodówkę. Co myślicie o tych fotkach? Pokazać Wam ich więcej" – napisała Marta Paszkin na swoim profilu na Instagramie.

Fani "rolniczki" wpadli w prawdziwy zachwyt. Praktycznie każdy z komentujących podkreśla, jak pięknie i kwitnąco wygląda ukochana Pawła.

"Baśniowo; Nic dziś piękniejszego nie zobaczę; Wyglądasz przepięknie; Śliczne fotki i ten kolor sukni, przepięknie; Cudowne, Niebieski to nie jest mój ulubiony kolor, ale wyglądasz w tym odcieniu przepięknie!; Przepięknie wyglądasz, cudownie, w tym śniegu to jest w ogóle bajka; Przepiękna sesja, pamiątka na całe życie" – zachwycali się internauci.

Na wpis Marty natychmiast też zareagował jej mąż. "No to wypadałoby urodzić jeszcze wiosną" - napisał Paweł Bodzianny.

"Żartowniś, ciekawe czy potwierdzisz to po kilku tygodniach (ba, miesiącach!) bezsenności" – odpisała mu równie żartobliwie Marta Paszkin, dodając emotki uśmiechniętych buziek.