Waldemar zaskoczył wszystkich, ponieważ zbudował relację emocjonalną z Dorotą. Wcześniej był w związku z Ewą, która zauroczyła go w programie. Internauci wieszczą szybki rozpad ich związku, ale Dorota i Waldemar wydają się być ze sobą szczęśliwi.

Waldemar udzielił teraz wywiadu portalowi Plotek.pl. Opowiedział, jak dba o siebie.

Waldemar, energiczny 41-latek

- Jako 41-latek jestem w świetnej formie, co było widać na nagraniach. Ogólnie prowadzę bardzo dynamiczny tryb życia i nie lubię wolnego działania. Mam w sobie mnóstwo energii, którą z powodzeniem - jak Marta wspomniała w wizytówce - mógłbym obdarzyć kilka osób - przyznał Waldemar w rozmowie z Plotkiem.pl.

Waldemar - miłośnik polskiej kuchni

Waldemar nie stosuje żadnej diety i jest wielbicielem polskiej kuchni. Z tego powodu uczestnik show "Rolnik szuka żony" uważa, że jest szczupły, bo ma świetne geny. - Nie stosuję żadnej specjalnej diety, jestem zwolennikiem tradycyjnej polskiej kuchni. Tak się składa, że szczupła sylwetka jest ze mną od zawsze. Myślę, że to zasługa dobrej przemiany materii, może też genów, gdyż mój tata też zawsze był szczupły. Nie mam absolutnie żadnej tendencji do tycia - przyznał.

Waldemar schudł podczas zdjęć do programu "Rolnik szuka żony"

Waldemar podczas zdjęć do programu schudł pięć kilogramów. - Przed programem ważyłem idealnie do mojego wzrostu, 83 kilogramy, ale program i emocje, które były na planie i podczas emisji, ściągnęły ze mnie jakieś pięć kilogramów. Dobrze czuję się w swojej wadze, ewentualnie chciałbym wrócić do idealnych 83 kilogramów. Liczę, że gdy kurz po programie całkiem opadnie, zdołam ją odzyskać - powiedział Plotkowi Waldemar.