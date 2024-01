- To nasz rodzinny kot, ale jest też gwiazdą filmu - powiedziała Schiffer dziennikarzom. - Początkowo mój mąż (reżyser filmu Matthew Vaughn - red.) zatrudnił innego kota, ale był okropnym aktorem, więc został zwolniony - dodała. - Zapytał naszą córkę Clementine, czy możemy skorzystać z jej kota - dodała.

Chip, kot, który został gwiazdą

W filmie Chip gra Alfiego, kota należącego do pisarki Elly, w którą wcieliła się Bryce Dallas Howard. Bohaterka odkrywa, że jej książki mają coś wspólnego z potężną organizacją szpiegowską. Tak zaczyna się sensacyjna historia opowiedziana w filmie. Elly z Alfim w plecaku, w towarzystwie Aidena (zdobywca Oscara Sam Rockwell), rusza w niebezpieczną podróż. Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 31 stycznia.

Claudia Schiffer męczyła kota?

53-letnia Claudia Schiffer na premierze filmu prezentowała się rewelacyjnie. Internauci skupili się jednak na kocie. Chip siedział w designerskim plecaku z plastikowym okienkiem, przez które wyglądał ciekawie na świat. Miłośnicy zwierząt doszli zgodnie do wniosku, że kot się męczy i na pewno dzieje mu się krzywda.

"Koty nie są modnymi dodatkami. Ten biedny kot jest przerażony, nie mówiąc już o ciasnocie; To jest niepotrzebne i okrutne. Żywe, oddychające zwierzę nie jest dodatkiem; Zawsze byłem twoim fanem, ale bardzo rozczarowałem się tym, przez co przechodzi ten biedny kot. Jest wyraźnie zestresowany; Koty to nie akcesoria! To bardzo wrażliwe zwierzęta i nie lubią ruchu, a ty dusiłaś biedne zwierzę w tej torbie, bo pasuje do twojego stroju i trzymasz je tak, jak ci się podoba" - tak komentowano posty na profilu Claudii Schiffer, na których widać modelkę z kotem w plecaku na premierze filmu.