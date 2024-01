Reese Witherspoon, gwiazda filmów "Legalna blondynki" czy "The Morning Show" podzieliła się ze swoimi fanami w sieci przepisem na oryginalny deser. Solony śnieg błyskawicznie stał się hitem Internetu. Niektórzy mają jednak poważne wątpliwości.

Przepis Reese Witherspoon na deser ze śniegu

Przyznać się, któż z nas w dzieciństwie choć raz nie spróbował, jak smakuje śnieg? Laureatka Oscara robi to do dziś, a nawet zachwyca się smakiem śnieżnej czapy. Oczywiście, śnieg trzeba trochę doprawić. Reese Witherspoon podzieliła się swoim przepisem na śniegowy deser w mediach społecznościowych.

Wystarczy nabrać do kubka trochę śniegu, polać syropem czekoladowym, następnie syropem o smaku słonego karmelu, a na koniec na całość wlać cold brew. Mamy gotowe "śnieżne słone chococinno", jak nazwała deser aktorka. Przepyszny, przekonuje Reese Witherspoon.

Filmik, na którym aktorka krok po kroku pokazała, jak zrobić śniegowy deser, obejrzało już ponad 5 mln osób. Mnóstwo internautów było zachwyconych przepisem.

"Kto nie jadł śniegu w dzieciństwie, ten nie wie, co stracił; Dorastałam na farmie, pijąc wodę z węża, który znajdował się w zbiorniku dla zwierząt gospodarskich, myślę, że przeżyłabym jedzenie śniegu; Kiedy byłem dzieckiem, jadłem śnieg. Wciąż żyję, niedługo skończę 43 lata" – komentowali.

"A co, jeśli do deseru…?"

Nie wszyscy jednak byli tak optymistycznie nastawieni. W komentarzach zwrócili uwagę, że aktorka zebrała śnieg z grilla, który mógł być brudny, przypominają o zanieczyszczeniach, których nie brakuje po prostu w powietrzu i w glebie.

"Nie, nie, nie. Śnieg nie jest stworzony do jedzenia. Możesz poważnie zachorować; Nawet padający śnieg może być już skażony przez zanieczyszczenia z powietrza" – ostrzegali. Jedna z internautek napisała dość dosadnie: "A co, jeśli ptaki zrobiły kupkę w śniegu?".

Inna z kolei sprowokowała Reese Witherspoon do odpowiedzi. "Czy możesz włożyć śnieg do przezroczystego kubka i pozwolić mu się stopić? Chcę najpierw sprawdzić, czy można go bezpiecznie zjeść" – poprosiła.

W odpowiedzi Reese Witherspoon nagrała filmik, na którym zaprezentowała stopiony śnieg w przezroczystej szklance. Jak się okazuje, po stopieniu pozostała czysta jak łza woda.

Z kolei magazyn "Wysokie Obcasy" cytuje wypowiedź alergologa, który również uważa, że jedzenie śniegu nie jest tak straszne, jak go maluje część internautów.

"Raczej nie jest dobrym pomysłem jedzenie śniegu, który wygląda jak lody czekoladowe, cytrynowe czy truskawkowe. Ale jeżeli to jest śnieg z drugich czy trzecich opadów i raz go spróbujesz, nic się raczej nie stanie" - powiedział Dr Rubin, pediatra i immunolog z milionem fanów na TikToku. Najbezpieczniejszy do jedzenia jest najbardziej biały śnieg i taki, który znajdziemy jak najdalej od ziemi.