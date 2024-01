Raper Tede, który od czasu zmiany władzy uaktywnił się politycznie, poinformował, że Marek Suski osobiście dostarczył przebywającemu w areszcie Mariuszowi Kamińskiemu odbiornik telewizyjny. Poseł z listy PiS potwierdził te informacje.

Tede: Widziałem Suskiego z telewizorem

Informację o dostarczeniu i przekazaniu do aresztu telewizora podało TVN24, powołując się na relację naocznego świadka, rapera Tede.

Dziś rano widziałem posła Marka Suskiego, który właśnie w Radomiu wchodził do zakładu karnego z telewizorem dla Mariusza Kamińskiego. Telewizor Manta, produkcji chińsko-polskiej czy tam polsko-chińskiej. Niezależni eksperci, których pytałem, czyli goście, którzy otarli się o zakład karny i służbę penitencjarną, twierdzą, że za odmowę jedzenia przewidywany jest tzw. kwit karny od wychowawcy, co może skutkować na przykład szlabanem na telewizję. No i teraz pytanie, czy pan Kamiński będzie miał telewizję, czy nie będzie? - relacjonował Tede.

Suski potwierdza doniesienia Tede

Choć brzmi to może nieprawdopodobnie, informacje te potwierdził dziennikarzom sam Marek Suski.

Udało się dostarczyć telewizor. Po sprawdzeniu przez służby został przyjęty. Niestety przyjęto jeden odbiornik telewizyjny, radiowego nie przyjęto, chociaż władze więzienia zapewniają, że jest sygnał przez radiowęzeł i możliwość wyboru dowolnej stacji radiowej. Powinno to uzupełnić możliwość dostępu do informacji naszego ministra– wyznał poseł.