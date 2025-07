Na swoim Instagramie Radek Liszewski, znany m.in. z wylansowania przeboju "Ona tańczy dla mnie", opublikował fotografię, na której widać, że jest w szpitalu i leży w łóżku. Muzyk uśmiecha się do obiektywu. "Miłego dzionka kochani" - napisał tylko. Internauci pospieszyli z wyrazami wsparcia. "Wracaj szybko do zdrowia!; Zdrowia, Radku!; Jesteśmy z Tobą!; Co się stało?!".

Co się stało?

Choć muzyk nie ujawnił szczegółów, redakcja portalu Disco-Polo.info ustaliła, że lekarze zdiagnozowali u Radka Liszewskiego poważne zapalenie ucha, które wymaga leczenia farmakologicznego.

Komentarz wokalisty

Radosław Liszewski został poproszony o komentarz przez portal O2.pl. W odpowiedzi piosenkarz potwierdził, że zmaga się z zapaleniem ucha. "Byłem na kroplówkach, miałem mocne zapalenie ucha. Wiem, że na zdjęciu widać było rurki z tlenem, ale nie chodziło o żaden wypadek. Czuję się dobrze. Dostałem zastrzyki i mam nadzieję, że wkrótce przejdzie"- powiedział.