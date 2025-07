Zespół Boys i wylansował takie hity, jak choćby "Jesteś szalona", "Wolność" czy "Łobuz". Marcin Miller szybko zyskał status gwiazdy. "W latach 90. bardzo dużo pracowałem, a w 1997 r. to prawie w ogóle nie było mnie w domu" - wspominał Marcin Miller w rozmowie z "Faktem".

Ultimatum Anny Miller

Marcin Miller od 35 lat jest mężem Anny. Poznali się w latach 80, gdy muzyk jeszcze nie był gwiazdą. Doczekali się dwóch synów - Alana i Adriana. Anna zajmowała się domem, wychowywała dzieci, a Marcin MIiller pracował i robił karierę. Powoli Anna Miller miała dość ciągłej nieobecności męża.

"Powiedziała mi wtedy, że nie chce mi przeszkadzać w karierze i jeśli tego chcę, to może się spakować i wyprowadzić" - wspominał Marcin Miller w rozmowie ze "Świat i Ludzie". Wtedy uświadomił sobie, jak wiele może stracić. Żona wokalisty zdecydowała się dać mu drugą szansę, mimo że - jak sam przyznał - wcześniej ją zawiódł.

Zdrada Marcina Millera

Marcin Miller ma też na sumieniu zdradę. Przyznał się, a żona mu wybaczyła. "Po zdradzie życie bardzo się zmieniło. Wtedy był taki czas, że na niczym mi nie zależało. Uznałem: co ma być, to będzie. Całe szczęście, że u swego boku miałem i mam tak wspaniałą kobietę. Jakoś to wszystko zniosła. Płakała, przeżywała, ale to bardzo dzielna kobieta. Jej cierpliwość i upór były kluczem do naszego małżeńskiego szczęścia. Wyjaśniliśmy sobie wszystko. Doceniam to, co mam. Po każdym koncercie powrót do domu, żony i synów to wielkie szczęście" - wyznał Marcin Miller w wywiadzie.