Legenda rocka, lider zespołu Black Sabath, Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca. Miał 76 lat. Przed śmiercią ciężko chorował. Cierpiał m.in. na Parkinsona. Mimo trudności zdrowotnych Osbourne zdołał pożegnać się z fanami podczas koncertu w Birmingham, który odbył się 5 lipcabr.. Jak piszą fani i jego koledzy rockmani, wraz ze śmiercią Ozzy'ego skończyła się pewna epoka.

Ozzy i Sharon - burzliwa historia miłości

Ozzy Osbourne i Sharon Arden poznali się w 1970 roku. 18-letnia wtedy Sharon pracowała razem z ojcem, menadżerem Donem Ardenem. Don promował wtedy nowy zespół, Black Sabbath. W 1979 roku Ozzy tak dużo ćpał i pił, że wyrzucono go z odnoszącego sukcesy zespołu, który sam założył. Zajęła się nim wtedy Sharon. Została jego menadżerką, opiekunką i kochanką. Co prawda Ozzy miał żonę i dwoje dzieci, ale jej to nie przeszkadzało. Ślub wzięli w 1982 r. w Las Vegas prawie zaraz po tym, jak Ozzy wziął rozwód. On miał wtedy 33 lata, a ona - 30.

Próbował ją udusić

Potem zaczął się małżeński rollercoaster. Były zdrady, awantury, kłótnie i bijatyki. Sharon opowiadała np., że kiedyś Ozzy wybił jej przednie zęby, a ona rzuciła w kierunku jego głowy butelką szkockiej W 1989 roku Ozzy, zamroczony alkoholem i narkotykami, próbował udusić Sharon. Trafił wtedy do aresztu i na odwyk, a Sharon na niego czekała. Wybaczyła mu. "Była przy mnie zawsze, nawet wtedy, gdy nie zasługiwałem" - mówił Ozzy Osbourne o żonie. I dodawał, że bez niej byłby nikim.

Trójka dzieci, imperium medialne i reality show

Para doczekała się trójki dzieci: Aimee, Kelly i Jacka. Cała rodzina zyskała popularność dzięki reality show „The Osbournes”, emitowanemu w latach 2002–2005 na MTV, które otwarcie pokazywało, jak żyje rodzina rockmana. Ozzy był pokazany jako prawie zwykły facet, który odgrzewa jedzenie w mikrofalówce.

Zdradza i odnowienie zaślubin

W 2016 roku media obiegła informacja o zdradzie Ozzy’ego. Muzyk przyznał się do romansu z fryzjerką. Sharon rozważała rozwód, ale po wspólnej terapii postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. W tym samym roku odnowili przysięgę małżeńską w Las Vegas – dokładnie tam, gdzie wszystko się zaczęło.