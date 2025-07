Nie żyje Joanna Kołaczkowska - członkini kabaretu Hrabi, która od dłuższego czasu zmagała się z chorobą nowotworową. O jej śmierci poinformowali przedstawiciele grupy kabaretowej za pośrednictwem mediów społecznościowych, przekazując tę tragiczną wiadomość: "Asia odeszła spokojnie, bez bólu".

"Aśka jest sercem tej czwórki"

O chorobie Joanny Kołaczkowskiej kabaret Hrabi poinformował w kwietniu 2025 r., czasowo zawieszając działalność. Artystka wycofała się z pracy, by móc skoncentrować się na leczeniu. "Kabaret Hrabi to cztery osoby. Każdy z nas jest ważny, ale Aśka jest sercem tej czwórki. Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez niej" - mówili wtedy koledzy z grupy. Potem ruszyły specjalnie organizowane koncerty, by zebrać pieniądze na jej leczenie.

Gwiazdy żegnają Joannę Kołaczkowską

Szymon Majewski dodał długi wpis na Instagramie, w którym pożegnał Joannę Kołaczkowską. "Nie wierzę w to, że nie usiądziemy u Ciebie, i nie spytasz mnie, czy zrobić mi kawę. Nie wierzę, też w to, że zaraz nie przyjdzie Twój kot Stefan, a Ty się już nie zachwycisz, jak pięknie zeskoczył z parapetu" - napisał m.in. Szymon Majewski.

"Aśka, nie da się napisać wesołej piosenki o sercu rozerwanym na kawałki. Straszny ból" – napisał Artur Andrus na swoim profilu na Facebooku, udostępniając oficjalny wpis kabaretu Hrabi informujący o śmierci artystki.

Artystkę pożegnał też we wzruszających słowach Krzysztof Skiba. "Czuło się, że widownia ją uwielbia. Że ona samym wejściem na scenę budzi radość. Że ten jej jeden uśmiech obiecuje po prostu dobrą zabawę. Ten uśmiech niestety zobaczymy już tylko na zdjęciach i powtórkach starych programów. Asia odeszła. Żal" - napisał m.in. muzyk.

Fani żegnają Joannę Kołaczkowską

Pod wpisem kabaretu Hrabi o śmierci Joanny Kołaczkowskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów. "Kochamy Cię Asieńko, gdziekolwiek jesteś"; "Tak bardzo, bardzo smutno dziś. Asia wspaniała, ukochana!!!", " Będzie mi brakowało Cię, cudowna Kobieto. Po wielokroć: to nie fair tak zostawiać publisię. To nie fair zabierać światu Ciebie. Żegnaj Kochana", "Nie jestem w stanie tego przyjąć do wiadomości. Tak bardzo liczyłem, że jej się uda" - napisano m.in.

Kariera Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska urodziła się 22 czerwca 1966 r., a swoją karierę artystyczną rozpoczęła pod koniec lat 80., występując w kabarecie Drugi Garnitur (1988–1989), a następnie w kabarecie Potem, z którym była związana do 1999 r. To właśnie z tą grupą występowała m.in. przed spektaklami Stanisława Tyma w Teatrze Rampa. Ogromny sukces przyniósł jej kabaret Hrabi, z którym związana była od 2002 r. Wspólnie z zespołem stworzyła wiele programów i piosenek, które na trwałe zapisały się w historii polskiej sceny kabaretowej. Ponadto występowała na deskach wielu teatrów, m.in. warszawskiego Teatru Polonia, gdzie grała w sztukach Stanisława Tyma, takich jak "Kobieta z widokiem na taras". Można ją było również zobaczyć w Teatrze Dramatycznym oraz Teatrze Kamienica w Warszawie.