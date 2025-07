Członkowie kabaretu Hrabi i ich przyjaciele z branży ruszyli do działania, by wesprzeć koleżankę. Organizują trasę charytatywną, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc Joannie Kołaczkowskiej. To piękny gest solidarności, który pokazuje, jak silne więzi łączą środowisko kabaretowe.

Poruszające słowa

Joanna Kołaczkowska bawi widzów do łez od lat. Artystka jest częścią kabaretu Hrabi. W kwietniu jej koledzy poinformowali, że Joanna Kołaczkowska zmaga się z nowotworem. Teraz głos zabrała lekarka, która podkreśliła, jak bardzo ważna dla niej jest artystka. Elżbieta Radzikowska-Büchner, nie leczy Joanny Kołaczkowskiej, ale napisała, jak wielki wpływ na codzienność jej i jej zespołu mają skecze kabaretu Hrabi.

"Jestem fanką Kabaretu Hrabi od lat. Na naszej sali operacyjnej Joanna Kołaczkowska pojawia się codziennie. Nie fizycznie - ale w słowach, w naszych żartach, w tym, jak rozładowujemy napięcie" - napisała lekarka w mediach społecznościowych.

"Asia jest promykiem"

"Joanna potrafi śmiesznie rozłożyć człowieka na łopatki - a potem go poskładać w całość, lżejszego, pogodniejszego. Dla nas - ludzi, którzy na co dzień pracują z ciałem, stresem, życiem i śmiercią - jej humor to wentyl. Asia jest promykiem. Tym, który zaczyna dzień, zanim jeszcze przyjdzie kawa" - napisała lekarka.

Apel do Joanny Kołaczkowskiej

Elżbieta Radzikowska-Büchner zakończyła swój wpis poruszającym apelem skierowanym do Joanny Kołaczkowskiej. "Dlatego Asia - musisz być zdrowa. Bo chirurdzy na Ciebie czekają. Z sercem. I ze wszystkimi cytatami gotowymi do użycia" - podsumowała.