Joanna Krupa jest mamą małej Ashy‑Leigh, która przyszła na świat 2 listopada 2019 r. w szpitalu Cedars‑Sinai w Los Angeles. Ojcem dziewczynki jest Douglas Nunes, którego modelka poślubiła rok wcześniej. Małżonkowie rozstali się w marcu 2023 r. Gwiazda "Top Model" chętnie opowiada o córce. Teraz zdradziła, jaką szkołę wybrała dla dla sześciolatki.

"Szkoła katolicka prowadzi w dobrym kierunku"

Moja córeczka idzie do zerówki. Ona nie może się doczekać, idzie do szkoły katolickiej, będzie miała swój mundurek - ujawniła Joanna Krupa w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Joanna Krupa sama chodziła do szkoły katolickiej i jest przekonana, że taka placówka ma świetny wpływ na dziecko. Szkoła jest pięć minut od mojego domu. Ale ja też chodziłam do szkoły katolickiej. W czasach, gdzie jest tyle nienawiści, tyle złego, myślę, że taka szkoła będzie ją prowadzić w dobrym kierunku - powiedziała modelka.

Asha-Leigh uczy mamę modlitw

Uważam, że w takiej szkole nauczy się zasad. Ostatnio nauczyła się modlitwy i potem nauczyła jej mnie. To jest piękne - dodała z dumą mama Ashy-Leigh.