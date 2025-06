Hubert Urbański to jedna z gwiazd TVN. Prowadził przebojowy teleturniej "Milionerzy", który po 25 latach zniknie z anteny stacji. "Milionerów" przejmuje Polsat. Teraz Urbański opublikował w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że i on znika z TVN.

"To był zaszczyt"

"Szanowni, po 26 latach żegnam się z TVN - ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią - to był zaszczyt i przyjemność pracować z Wami" - napisał na wstępie Hubert Urbański.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Gdzie teraz zobaczymy Huberta Urbańskiego?

"Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana" - powiedział (prawdopodobnie) Heraklit z Efezu. Faktycznie. Dlatego pełen wdzięczności za wszystko, co dostałem, patrzę z radością i nadzieją na to, co właśnie nadchodzi. Bądźcie ze mną koniecznie - do zobaczenia" - podsumował, zapowiadając, że już niebawem światło dzienne ujrzą kolejne nowości z jego udziałem. Po dopisku "do zobaczenia" można się spodziewać, że Hubert Urbański nie żegna się jeszcze z telewizją.

Kto poprowadzi "Milionerów"?

"Milionerzy" jesienią zagoszczą w Polsacie. Trwają już castingi dla uczestników teleturnieju. Nadal nie podano natomiast, kto będzie prowadzącym teleturniej. W TVN od samego początku "Milionerów" prowadził Hubert Urbański. Media wspominają, że na giełdzie nazwisk pojawili się m.in. Tomasz Wolny, Filip Gurłacz i Krzysztof Ibisz. Ten ostatni zdementował plotki o swoim udziale w "Milionerach". Ostatecznie jednak wszystko wskazuje na to, że stacja nie chce brać pod uwagę zmiany prowadzącego. Wirtualne Media twierdzą bowiem, że „Polsat chce Huberta Urbańskiego” i prowadzi z nim negocjacje.