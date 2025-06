Paweł Kukiz 24 czerwca 2025 r. skończył 62 lata. Artysta od dekady jest obecny w polskim parlamencie. W 2015 r. wystartował w wyborach prezydenckich. Od 2015 r. jest posłem. W wyborach z października 2023 r. uzyskał mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo działalności politycznej, wiele osób wciąż kojarzy go przede wszystkim jako charyzmatycznego wokalistę zespołu Piersi, z którym przez lata odnosił sukcesy na polskiej scenie muzycznej.

Zyski Pawła Kukiza z tantiem

Z oświadczenia majątkowego posła Pawła Kukiza złożonego w 2025 r. wynika, że uzyskał on 70 964,72 zł z tytułu praw autorskich. To zauważalny spadek w porównaniu z wcześniejszymi latami: w 2023 r. było to jeszcze 86,8 tys. zł, a w 2021 roku – 101,5 tys. zł. Jeszcze większe dochody z tantiem artysta notował w latach wcześniejszych – 199,9 tys. zł w 2020 r., 230,6 tys. zł w 2019 r. Rekordowy dla 62-latka był rok 2015, kiedy zarobił aż 320 tys. zł z muzyki.

Reklama

Reklama

Kariera muzyczna Pawła Kukiza

Największą popularność Paweł Kukiz zdobył jako lider zespołu Piersi w latach 1984-2013. Wcześniej związany był także z formacjami Hak, Aya RL i Emigranci. Uczestniczył również w projektach muzycznych takich jak Yugoton czy Yugopolis. W pamięci fanów zapisał się także duetem z Janem Borysewiczem - album "Borysewicz & Kukiz" z 2003 r. uzyskał status złotej płyty, a piosenki "Bo tutaj jest jak jest" czy "Jeśli tylko chcesz" do dziś obecne są na antenach radiowych. Grał też w filmach, m.in. główną rolę w "Girl Guide" Juliusza Machulskiego.

Majątek Pawła Kukiza

Majątek posła Pawła Kukiza to dom o powierzchni 450 m kw. (wartość ok. 2 mln zł), mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 36 m kw. (650 tys. zł) oraz łąkę o powierzchni 0,6 ha (25 tys. zł). Posiada także samochód Audi Q7 z 2009 r. Nie ma jednak oszczędności w walutach obcych, papierów wartościowych ani gospodarstwa rolnego.