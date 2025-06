George Clooney to amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Zdobył popularność w latach 90. dzięki roli doktora Douglasa „Douga” Rossa w hitowym serialu medycznym NBC "Ostry dyżur". George Clooney jest laureatem dwóch Oscarów, trzech Złotych Globów oraz nagrody BAFTA za filmy: "Bracie, gdzie jesteś?" (2000), "Syriana" (2005), "Spadkobiercy" (2011) oraz "Operacja Argo" (2012). Poza aktorstwem, Clooney angażuje się w działalność charytatywną i polityczną.

George Clooney odwiedzi Polskę

Już za kilka miesięcy George Clooney pojawi się w Polsce. Będzie to miało miejsce przy okazji zaplanowanych na dni 24-26 października Igrzysk Wolności. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, będzie to dla 64-latka pierwsza wizyta w naszym kraju. Z oficjalnego komunikatu wysłanego do mediów wynika, że George Clooney w trakcie Igrzysk Wolności weźmie udział w rozmowie z Leszkiem Jażdżewskim, redaktorem naczelnym "Liberte!" i współtwórcą wydarzenia. Organizatorzy nie ujawnili jednak na razie, którego dnia eventu dojdzie do tego spotkania.

George Clooney o demokarcji

"Jestem ciekaw, czy George Clooney podzieli się kulisami funkcjonowania środowisk związanych z Partią Demokratyczną w USA. Od lat zapraszamy do Łodzi polityków, aktywistów, publicystów i ludzi świata nauki, zabierających głos w obronie praw człowieka i demokratycznych wartości. Jestem przekonany, że tegoroczne Igrzyska staną się po raz kolejny punktem zwrotnym i dawką nowej energii dla środowisk prodemokratycznych w Polsce" - przekazał Błażej Lenkowski, prezes zarządu Fundacji Liberté! i dyrektor Igrzysk Wolności. Jażdżewski zaznaczył z kolei, że "znalezienie nowej opowieści dla demokracji to teraz najważniejsza misja stojąca przed nami". A George Clooney może być w tej kwestii wielką inspiracją.

Kto jeszcze pojawi się u boku Clooney'a

W tegorocznych Igrzyskach Wolności wezmą udział również inni zagraniczny goście i polskie sławy. Swoją obecność na wydarzeniu potwierdzili już Jerzy Owsiak, Szczepan Twardoch, a także amerykańska pisarka Ottessa Moshfegh, jedna z najgłośniejszych współczesnych pisarek amerykańskich, irlandzka pisarka Megan Nolan, brytyjski dziennikarz Edward Lucas oraz Marek Bieńczyk i Jul Łyskawa.