Skolim, czyli Konrad Skolimowski, szybko stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych gwiazdorów disco polo. Wcześniej występował w serialach takich jak "Na dobre i na złe" czy "Na Wspólnej", ale okazało się, że na scenie muzycznej czuje się najlepiej. Na jego koncerty przychodzą tłumy.

Na koncert helikopterem

Popularność Skolima wzrosła do tego stopnia, że potrafi zagrać nawet dwa lub trzy koncerty dziennie, o czym opowiedział w podcaście "Radiowóz" RMF ON. Jak się okazało, na niektóre z nich lata helikopterem. A ile zarabia Skolim na koncertach?

Tyle zarabia Skolim

Z każdego koncertu płacę rocznie 3,5 mln podatków. Generuję piękny przychód dla państwa polskiego - zdradził Skolim. Gwiazdor disco polo otrzymuje też wiele propozycji udziału w tzw. freak fightach, mimo że stoczył do tej pory zaledwie dwie walki. Okazuje się, że federacje organizujące tego typu pojedynki oferują mu ogromne stawki. Mam propozycje co pół roku. Już nawet gdzieś tam do 2 mln dochodziło. (...) Tylko że ja jestem w takiej sytuacji, że ja te 2 mln liczę w dniach i bardzo małych tygodniach, które można na jednej ręce policzyć. Nie ma tu czegoś takiego, co by mnie podkusiło - powiedział Skolim. Jest to fajna kwota, natomiast dużo bardziej wolę zagrać koncerty, z ludźmi się przywitać, zrobić coś, co uwielbiam, w czym się czuję dobrze i komfortowo - podkreślił muzyk.