Skolim to obecnie jeden z najbardziej znanych piosenkarzy disco polo. Jego przeboje zna wielu fanów tego gatunku muzycznego. Artysta występuje na wielu koncertach Ostatnio pojawił się na festynie z okazji Dnia Dziecka w Łęczycy, Mogielnicy i Lubrańcu.

Afera podczas występu Skolima. Wulgarne słowa w piosence

W sieci można znaleźć film, który został nagrany podczas ostatniego koncertu. Zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy festynu przysłuchują się piosence "Wyglądasz idealnie" w wykonaniu Skolima. W utworze tym padają wulgarne słowa, które śpiewa artysta i które nie są adekwatne do wsłuchującej się w nie młodszej publiczności.

Lubię, jak dochodzisz/ Uważaj moja mała/ Żebyś się nie zaje***a (...) Rozkładam nogi twoje/ I biorę to, co moje/ Kolejną nockę, skarbie/ Spędzamy już we dwoje - śpiewa Skolim. Na nagraniu, które znalazło się w sieci widać, jak podczas występu dzieci bawią się m.in. zjeżdżając na dmuchańcu. Bilety na imprezę kosztowały (zależnie od puli) 35, 45 i 55 zł. Dla dzieci do 12 r.ż. były za to darmowe. Obecni na festynie byli nieco zszokowani tym, co zobaczyli i usłyszeli.

Afera z koncertem Skolima. Internauci nie kryją oburzenia

Byłem, widziałem... jak dziewczynki 6-8-9 lat to wszystko znały na pamięć. Czy to wina Skolima? Czy rodziców??; I jak tu dziecku uszy zasłonić jak biega i się bawi; Kto w ogóle na imprezę z okazji dnia dziecka zaprasza Skolima?; Skolim ma repertuar taki jaki ma, ale to organizator zawinił, że na taką imprezę go zaprosił; Kiedyś Majka Jeżowska, a dziś Skolim - pisali internauci.

Kontrowersyjny koncert Skolima. Miasto odcina się od występu

Wiceburmistrz miasta Marek Góreczny w rozmowie z Plejadą powiedział, że muszla koncertowa została wynajęta od miasta przez zewnętrzną firmę. Urząd nie miał nic wspólnego z zaproszeniem Skolima na ten festyn. Dodał, że w tym tygodniu miasto ma zorganizować własną imprezę. Będą to Dni Lubrańca,

Na pewno nie będzie żadnych artystów, którzy mogliby w jakiś zły sposób zostać odebrani - mówi Plejadzie Marek Góreczny.