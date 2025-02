William i Kate trzymający się za rękę. Nagranie z Pontypridd podbija sieć

Para książęca z Walii odwiedziła Meadow Street Community Garden i Woodland. Do już kolejne publiczne pojawienie się księżnej Kate po ogłoszeniu, że jej choroba nowotworowa jest w remisji. Księżna Kate obecnie regularnie bierze udział w wydarzeniach publicznych, zarówno sama, jak i w towarzystwie męża.

Tym razem para książęca pojawiła się w Pontypridd, by sprawdzić, jak tamtejsza społeczność radzi sobie po powodziach. Księżna Kate i książę William spotkali się z mieszkańcami i m.in. uczestniczyli w pieczeniu walijskich słodkości z okazji zbliżającego się Dnia Świętego Dawida, który obchodzony jest w Walii 1 marca. Do internetu trafiło wykonane z ukrycia nagranie ze spotkania, na którym widać niezwykle rzadkie zachowanie pary.

Nietypowe zachowanie pary z Walii. Zabrania im tego protokół

Na nagraniu, które nieoficjalnie trafiło do internetu, lecz ostatecznie - z uwagi na dużą popularność - zostało udostępnione nawet w social mediach Pałacu Kensington, widać, jak księżna Kate i książę William trzymają się za ręce i rozmawiają. Taki widok to rzadkość, ponieważ członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej nie mogą okazywać sobie uczuć w czasie wydarzeń publicznych.

W ostatnim czasie komentatorzy rodziny królewskiej obserwują delikatne odejście od tej reguły. Coraz częściej da się zauważyć wymianę drobnych gestów między małżonkami, jak np. dotykanie ramienia czy właśnie trzymanie się za rękę. Większą swobodę w tego typu zachowaniach uzasadnia się trudnymi przejściami, które ma za sobą księżna Kate i książę Walii, związanymi z problemami zdrowotnymi księżnej oraz króla Karola III, z którymi rodzina królewska zmagała się w zeszłym roku.

Wydawali się być dość blisko siebie. Widzieliśmy, jak nie szczędzili sobie bliskości - co mówi nam, że są w dobrym miejscu jako para. Widzieliśmy także, jak szczerze się uśmiechają, a co jakiś czas dzielili intymne chwile, patrząc na siebie nawzajem, pomagając za ladą cukierni. To sugeruje, że Kate i William okazują sobie prawdziwe uczucia namiętności i miłości. Pokazało to, jak silni są jako para, prezentując zjednoczony front- skomentował ekspert od mowy ciała, Darren Stanton, w rozmowie z "Daily Express".