Skolim wylansował m.in. takie hity jak "Wyglądasz idealnie", "Temperatura", "Tylko z nią". Grał także w serialu TVP "Barwy szczęścia" - wcielał się w postać Patryka. Niebawem jego fani będą mogli oglądać go na antenie Polo TV w premierowych odcinkach talent show. Skolim został jurorem "Disco Star".

Szok na koncercie

Skolim gra mnóstwo koncertów. Podczas jednego z nich doszło do dramatycznego zdarzenia. Piosenkarz musiał przerwać występ. Skolim podczas śpiewania przechadzał się po scenie. W pewnym momencie jeden z widzów rzucił w niego kamieniem, który uderzył muzyka w policzek. Koncert od razu został przerwany. Skolim wyglądał na zdezorientowanego.

Oburzenie fanów

Nagranie trafiło do mediów społecznościowych. Fani piosenkarza byli bardzo oburzeni i zaszokowani. "Można lubić, można nie lubić, ale w taki sposób można krzywdę zrobić", "Przykro to, jak tak można, współczuję", "Można go nie lubić, ale bez przesady" - pisali na TikToku.

