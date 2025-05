Justyna Steczkowska wystąpi 13 maja, we wtorkowy wieczór na scenie w Bazylei. Odbędzie się tam pierwszy półfinał konkursu Eurowizji. W 2024 r. widzowie zdecydowali, że Eurowizję wygrywa Nemo ze Szwajcarii i dlatego tegoroczny konkurs odbywa się w tym kraju.

Powrót Justyny Steczkowskiej na Eurowizję po latach

Justyna Steczkowska przed 30 laty wzięła udział w konkursie Eurowizji. Zajęła wtedy z piosenką pt. "Sama" 18. miejsce na 23 możliwe. W tym roku wynik może być dużo lepszy. Za Justyną zarówno próba prasowa, jak i jurorska. Eksperci są zachwyceni występem, choreografią oraz niesamowitym głosem Justyny Steczkowskiej.

Jak bukmacherzy oceniają szanse Justyny Steczkowskiej na finał?

Ze statystyk opublikowanych na stronie eurovisionworld.com wynika, że największe szanse na awans do finału z krajów, które startują w pierwszym półfinale, mają Szwecja, Estonia, Ukraina, Holandia oraz Albania. Ich szanse na awans do sobotniego finału szacowane są na ponad 90 proc. Wśród krajów, które według bukmacherów mają ponad 80 proc. szans, znajdują się Cypr, Polska, Norwegia oraz Belgia. Bukmacherzy oceniają, że do finału może awansować także San Marino (50 proc).