Występ Justyny Steczkowskiej to wielkie widowisko. Robi ogromne wrażenie na wszystkich, którzy go zobaczą. "Bardzo efektowny! Mnóstwo ognia, dynamiki - dawno nie było takiego występu z naszego państwa. Wokalnie bez zarzutów, a widownia zareagowała na polskie wystąpienie bardzo pozytywnie z wielkimi brawami i wiwatami" - napisano w relacji na portalu Eurowizja.org.

Gdzie można zobaczyć transmisję z pierwszego półfinału Eurowizji?

Półfinały oraz finał Eurowizji 2025 będzie można oglądać na antenie TVP1. Transmisja będzie dostępna również online - na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale konkursu na YouTubie.

Pierwszy półfinał Eurowizji odbędzie się 13 maja o godz. 21.00. To właśnie wtedy Justyna Steczkowska zaprezentuje swój występ jako druga w kolejności, walcząc o miejsce w wielkim finale konkursu.

Latająca Justyna Steczkowska, smok, ogień i planety

Występ Justyny Steczkowskiej z piosenką "Gaja" i towarzyszącej jej grupy baletowej to oryginalne show. W opublikowanym fragmencie z drugiej próby technicznej widzimy, w jakim klimacie utrzymany jest występ Polski. Oprócz ognia i dynamicznych ujęć są latające planety i dużo dymu. W pewnym momencie Justyna Steczkowska unosi się nad sceną, a za nią leci ogromny smok, który na końcu występu zieje ogniem.

"Gaja" - manifest mocy

"Gaja" to singiel Justyny Steczkowskiej, który pochodzi z jej dziewiętnastego albumu studyjnego "Witch Tarohoro". Utwór "Gaja", jak tłumaczy Justyna Steczkowska, to "manifest osobistej mocy i transcendencji". Gajat to symbol boskości, siły i miłości. W mitologii greckiej Gaja to Matka Ziemia, której płacz ma moc transformacji świata.

"Gaja" - pradawne słowiańskie mantry

Pod koniec piosenki "Gaja" znajdują się tajemnicze zwroty. To pradawne słowiańskie mantry. W kulturze Słowian wypowiadanie ich na głos miało wspierać rozwój duchowy oraz pomagać w kształtowaniu wymarzonej rzeczywistości. Wierzono, że mają one moc uzdrawiania ciała i duszy, pomagają osiągnąć szczęście, bogactwo i wewnętrzna harmonię. Uznawano, że każde słowo wibruje na określonej częstotliwości, oddziałując zarówno na umysł, jak i na otoczenie. Regularne praktykowanie tych formuł miało według tradycji prowadzić do głębokiej transformacji i odnowy w różnych sferach życia.

Osiem zaklęć w "Gai" Justyny Steczkowskiej