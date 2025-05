Małgorzata Socha kojarzy się obecnie widzom głównie z serialem "Przyjaciółki", w którym gra. Aktorka zdobyła popularność, gdy stawiała swoje pierwsze kroki w telenoweli "Złotopolscy".

Małgorzata Socha. Z kim związana jest prywatnie?

Prywatnie Małgorzata Socha związana jest z Krzysztofem Wiśniewskim. Ślub z nim wzięła w 2008 roku. Para doczekała się trójki dzieci - Zofii, Barbary i Stanisława. Aktorka chroni ich prywatność, ale od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje dzieci w swoich mediach społecznościowych.

Małgorzata Socha o weselnych kopertach. Jej odpowiedź zaskakuje

Ostatnio Małgorzata Socha została zapytana o kwestię ślubów a dokładnie wesel i wręczanych podczas nich kopert z pieniędzmi w ramach prezentów. W rozmowie z Pomponikiem początkowo aktorka podeszła do tematu żartobliwie.

Co łaska - stwierdziła. Postanowiła jednak udzielić dłuższej wypowiedzi i wyjaśnić, jakie jest jej podejście do tej sprawy. Po prostu pamiętajcie, to nie może być nasze ostatnie wesele, na które pójdziemy jako goście. Rozsądnie, we wszystkim jest rozsądek. Jak ktoś nas zaprasza to dlatego, że chce z nami dzielić tę ważną chwilę, a nie po to, żebyśmy mu dali Bóg wie co - powiedziała Małgorzata Socha.

Zgadzacie się z serialową Zuzą z "Przyjaciółek"? Czy też tak podchodzicie do sprawy kopert wręczanych na weselach?