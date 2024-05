Małgorzata Socha to absolwentka liceum im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Chodziła do klasy o profilu kulturowo-estradowym.

Jeszcze ucząc się w szkole średniej zadebiutowała w serialu "Złotopolscy". Potem przyszły kolejne zawodowe wyzwania i nauka w szkole teatralnej. Wcześniej jednak musiała podejść do matury.

To Małgorzata Socha radzi tegoroczny maturzystom

Aktorka swój egzamin dojrzałości zdawała 25 lat temu. Cieszy się, że ma to już za sobą.

To oczywiście wielkie przeżycie, cieszę się, że mam to za sobą i trzymam kciuki za wszystkich maturzystów - mówi w rozmowie z Dziennik.pl.

Jej zdaniem matura to egzamin, którym poniekąd nie należy się zbytnio przejmować.

Z jednej strony nie należy się tym egzaminem przejmować a z drugiej trzeba, bo to ten egzamin dojrzałości, który każdy musiał i musi zdać. Jeśli chodzi o maturzystów, którzy już za chwilę przystąpią do tego sprawdzianu, to uważam, że nie powinni już zastanawiać się, czego się nie nauczyli, tylko co zrobią ze swoim życiem, gdy już będą po - uważa Małgorzata Socha.

Z tych przedmiotów Małgorzata Socha zdawała maturę

Z jakich przedmiotów aktorka znana m.in. z serialu "Przyjaciółki" zdawała swój egzamin dojrzałości?

Zdawałam z polskiego oczywiście. Wtedy nie było, całe szczęście obowiązkowej matematyki, więc wybrałam geografię i angielski - mówi w rozmowie z Dziennik.pl.

Czy Małgorzata Socha ściągała na maturze?

Ściągi, nie wiem o czym mówisz - śmieje się zapytana o to, czy zdarzyło jej się korzystać ze ściąg podczas matury.

A takie pomoce naukowe. Wiesz to jest tak z tymi pomocami naukowymi, że dzięki nim najwięcej się uczysz - przyznaje Socha.