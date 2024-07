"Lalka" do dziś jest jedną z najpopularniejszych powieści w historii polskiej literatury. Napisana przez Bolesława Prusa książką doczekała się dwóch ekranizacji.

Pierwszej z nich podjął się w 1968 roku Wojciech Jerzy Has, który do ról głównych bohaterów, czyli Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej wybrał Mariusza Dmochowskiego i Beatę Tyszkiewicz. Dziesięć lat później powstał serial. W nim główne role zagrali Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek. Produkcję wyreżyserował Ryszard Bera.

Kiedy widziałam, jak oni z Małgosią Braunek pięknie tańczą w "Lalce", to za każdym razem powtarzałam, że gdyby to Jerzy grał ze mną, to skończyłoby się to małżeństwem. Chyba bym mu uległa... - tak oceniała go po latach Beata Tyszkiewicz w rozmowie z "Super Expressem".

Kto zagra Izabelę Łęcką w nowej wersji "Lalki"?

Kilka dni temu okazało się, że Maciej Kawalski i Radosław Drabik stworzą nową ekranizację "Lalki". Moim marzeniem jest realizacja filmu, który dla fanów książki będzie wspaniałą adaptacją, a dla tych, którzy jeszcze jej nie czytali, mocną zachętą do lektury. Przede wszystkim będzie to jednak znakomita rozrywka i filmowe wydarzenie– powiedział Radosław Drabik, producent obrazu, w rozmowie z serwisem Filmweb.

Mimo, że nie wiadomo na razie, kto zagra w nowej "Lalce". Giedła nazwisk, szczególnie do roli Izabeli Łęckiej, już ruszyła. Przewidywane do tej roli są m.in. Sandra Drzymalska, Sonia Mietielica oraz Michalina Łabacz.

Beata Tyszkiewicz zabrał głos ws. nowej wersji "Lalki". To powiedziała

Głos w sprawie swojej następczyni zabrała sama Beata Tyszkiewicz. Serwis Plotek zapytał ją, która z aktorek jej zdaniem najlepiej poradzi sobie z tym aktorskim zadaniem.

To nie moje zadanie- odpowiedziała. Aktorka kilka dobrych lat temu wycofała się z show-biznesu. Przyznała jednak, że jest bardzo ciekawa tego projektu i chętnie zobaczy nową wersję "Lalki".

Jestem ciekawa nowej ekranizacji i na pewno ją chętnie obejrzę - powiedziała.

