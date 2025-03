Widzowie mogą obecnie oglądać 16. edycję "Tańca z Gwiazdami". O Kryształową Kulę rywalizuje obecne 9 par. Choć nie wiadomo, kto wygra, już wiadomo, jaką decyzję dyrektor programowy podjął, co do kolejnej edycji. Co ogłosił Edward Miszczak?