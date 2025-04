Już w tę niedzielę zobaczmy nowy odcinek "Tańca z gwiazdami". Pary będą walczyć o półfinał. Czyli coraz bliżej do rozstrzygnięcia, kto tym razem dostanie Kryształową kulę.

Kto wystąpi w ćwierćfinale "Tańca z gwiazdami"?

W ostatnim odcinku z programem pożegnali się Michał Barczak i Magda Tarnowska. W ćwierćfinale zobaczymy: Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke; Tomasza Wolnego i Darię Sytę; Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską; Blankę Stajkow i Mieszka Masłowskiego; Adriannę Borek i Alberta Kosińskiego.

Filip Gurłacz o smutku po śmierci papieża Franciszka

Filip Gurłacz nie kryje, że jest wierzący. W najnowszym wywiadzie nawiązał do śmierci papieża Franciszka. Jak zauważył, napięty harmonogram prób utrudnił mu przeżycie żałoby w sposób, jaki by tego chciał. Jestem zdania, że wiara objawia się w zaufaniu. Nie do końca wiem, jak powinno być, ale ufam, że jest tak, jak Bóg to dopuszcza, że ma być. Papież jest głową Kościoła mojego, więc umarł taki najważniejszy przewodnik duchowy- powiedział Filip Gurłacz w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Filip Gurłacz o żałobie narodowej

26 kwietnia, w dniu pogrzebu papieża Franciszka, w Polsce obowiązywała żałoba narodowa ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. Filip Gurłacz zwrócił uwagę, że żałoba narodowa była dla wielu osób bardzo ważna. Żałoba narodowa, która jest ogłoszona w sobotę, to ona może pomóc jakoś przeżywać bardziej, może skupić się właśnie tego dnia na refleksji. (…) Ja na pewno gdzieś tam pomyślę o papieżu, no gdzieś przez chwilę, chociaż cytując klasyka - czas pokaże - podsumował Filip Gurłacz.