Lech Wałęsa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków za granicą. Były prezydent Polski Lech Wałęsa spotkał się już z wieloma sławnymi i ważnymi osobami. Byli to np. Jan Pawł II, księciem Williamem, Dalajlama, Michael Douglas czy Bono. Każde z tych spotkań było szeroko komentowane. Niedawno polityk ogłosił nową trasę, która opiewa na niemal 30 spotkań z publicznością. Potrwa od 31 sierpnia aż do 30 października br. Ceny na spotkania z Wałęsą są różnorodne - między 99 dol., a nawet 795 dol.

Gwiazda polityki i gwiazda filmu

81-letni laureat Pokojowej Nagrody Nobla pochwalił się teraz w mediach społecznościowych spotkaniem z hollywoodzkim gwiazdorem. Odbyło się ono w Warszawie, podczas eventu organizowanego przez jedną z firm. "Ciekawe spotkanie" - napisał Lech Wałęsa w mediach społecznościowych dzieląc się zdjęciem z Willem Smithem.

Will Smith i incydent na oscarowej gali

Will Smith zagrał w wielu przebojowych filmach. Były to m.in. "Dzień Niepodległości", "Ali" czy "Faceci w czerni". Za rolę w filmie pt. "King Richard: Zwycięska rodzina" dostał w 2022 r. Oscara. Podczas uroczystości rozdania Oscarów komik Chris Rock pozwolił sobie na niefortunny żart pod adresem żony Smitha, Jady Pinkett Smith. Z pozoru niewinny dowcip odnosił się do choroby, na którą cierpi aktorka. Rozjuszony słowami Rocka Smith wkroczył na scenę i uderzył komika w twarz. Potem Zarząd Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłosił, że Will Smith otrzymał 10-letni zakaz wstępu na galę Oscarów.