"Pierwsza miłość" to przebojowy serial Polsatu. Nadawany jest od 4 listopada 2004. Akcja serialu rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie oraz w wiosce Wadlewo, niedaleko Wrocławia.

Gwiazda wkracza do akcji w "Pierwszej miłości"

W czwartek, 24 kwietnia, w 4002. odcinku "Pierwszej miłości" do serialowej rzeczywistości wkracza prawdziwa gwiazda - Anna Maria Sieklucka. Znana na całym świecie z roli w filmie "365 dni", aktorka pojawi się w hicie Polsatu jako Eliza Olszewska - elegancka, bogata i pozornie bezduszna matka Angeliki, pacjentki kliniki We-Med. Twórcy serialu zapowiadają, że to dopiero początek fascynującego wątku z jej udziałem. Partnerować jej będą m.in. Patrycja Franczak, która również debiutuje w "Pierwszej miłości".

Co się wydarzy w jubileuszowym, 4000. odcinku "Pierwszej miłości"?

Tuż po świętach wielkanocnych, we wtorek 22 kwietnia Polsat wyemituje odcinek 4000 „Pierwszej miłości”! Co nas czeka w tym wyjątkowym odcinku? Pamela (Monika Fronczek) wczuwa się w nową rolę i udaje się na śledztwo dziennikarskie. Szybko jednak traci cel z oczu, gdy poznaje przystojnego Wiktora (Piotr Srebrowski). Tymczasem Wenerski (Przemysław Sadowski) ratuje pijaną Grażynę (Grażyna Wolszczak) przed kompromitacją. Gdy jednak stawia jej ultimatum – ma się ogarnąć albo ujawni jej problem, ona odpłaca mu tym samym. Okazje się, że Grażyna też ma na niego haka. Natomiast Oskar (Filip Gurłacz) nie wie, jak przekazać Kalinie (Magdalena Wieczorek) szokujące wieści od byłej dziewczyny. Boi się, że to zniszczy ich małżeństwo. Kaja (Elżbieta Trzaskoś) jednak nie zamierza odpuszczać i sama przychodzi do Kaliny. Co z tego wyniknie?