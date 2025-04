Kamila Urzędowska jest doskonale znana miłośnikom filmów i seriali. Zagrała w głośnej, bardzo oryginalnej ekranizacji "Chłopów" Władysława Reymonta, który to film był polskim kandydatem do Oscara. Wcieliła się w postać Jagny. Za tę rolę została nagrodzona Kryształową Gwiazdą "Elle" na festiwalu w Gdyni. Była też nominowana do Orłów w kategoriach Najlepsza główna rola kobieca i Odkrycie roku. Podczas 74. festiwalu filmowego w Berlinie, Kamila Urzędowska została wyróżniona prestiżową nagrodą European Shooting Stars 2024.

Kamila Urzędowska: tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość

Jak wynika z medialnych doniesień Kamila Urzędowska była jedną z dwóch aktorek, które rywalizowały o rolę Izabeli Łęckiej. Już wiadomo, że wygrała.

"Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej - postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w „Lalce”. Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość, która pozwoli nam wszystkim na nowo spojrzeć na jej historię" - powiedziała Kamila Urzędowska. Taką wypowiedź aktorki znajdziemy na oficjalnym profilu filmu "Lalka" na Instagramie.

Producent o wyborze Kamili Urzędowskiej do roli Izabeli w "Lalce"

Spotkaliśmy się z Kamilą po raz pierwszy prawie rok temu i - mając świadomość ogromnej presji oraz oczekiwań - zgodziliśmy się, że uczciwie i odpowiedzialnie przemyślimy ten pomysł oraz decyzję o współpracy przy tym projekcie. Mijały miesiące, przetrwaliśmy szum i spekulacje, które żywo poruszały miłośników książki, kinomanów, fanów wcześniejszych ekranizacji, a także samą branżę filmową. Udało się - i jestem przekonany, że to najlepsza decyzja!" - powiedział dla Onetu producent Radosław Drabik.

Co wiemy o Kamili Urzędowskiej?

Kamila Urzędowska urodziła się 7 stycznia w 1994 r. w Nysie, gdzie uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego. W 2020 r. ukończyła PWST we Wrocławiu. Do tej pory zagrał m.in. w serialu "Żmijowisko", produkcji "25 lat niewinności" i filmie "Wujek Foliarz". Grała też w hicie TVP "M jak miłość", gdzie wcieliła się w rolę Edytki. Możemy ją także podziwiać w serialach "Przesmyk" oraz "Wzgórze psów".

Kamila Urzędowska chroni prywatność

"Przede wszystkim chcę robić filmy, być aktorką, nie dzielę się prywatnymi sprawami. Negatywne komentarze staram się czytać, jakby dotyczyły kogoś innego. Osoba, która je pisze, mnie nie zna, więc co może o mnie powiedzieć?" powiedziała Kamila Urzędowska w rozmowie z "Twoim Stylem".

Kamila Urzędowska walczyła z nieśmiałością

Jak to się stało, że Kamila Urzędowska postawiła na aktorstwo? "Pojawiło się właściwie przypadkiem. Chciałam zdawać do szkoły teatralnej w Bytomiu na Wydział Tańca, ale na egzaminach miały być też zadania aktorskie. Nie miałam pojęcia, jak się do nich przygotować. Dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak policealne studium aktorskie Lart studiO w Krakowie, które między innymi w tym pomaga. Niestety, kompletnie mi tam nie szło. Moja nieśmiałość była tak paraliżująca, że zmagałam się z nią przez rok. Kiedy wychodziłam na scenę i miałam coś powiedzieć, moje ciało nagle odmawiało posłuszeństwa, stawałam jak zamurowana. Zostałam w Lart na kolejny rok i wtedy dopiero coś puściło" - powiedziała w rozmowie ze "Zwierciadłem".

Kamila Urzędowska o tym, co jej dało siłę

W rozmowie z "Twoim Stylem" aktorka zdradziła, że pochodzi z rodziny, w której sytuacja materialna była bardzo trudna. Jako dziecko doświadczyła więc przemocy ze strony rówieśników, którzy wyśmiewali ją tylko dlatego, że nie była osobą zamożną. "Często byłam wykluczana. (...) Na przykład z powodu naszej sytuacji materialnej" - powiedziała. I dodała: "Bardzo mnie to bolało. Mało które z dzieci rozumiało, że moja rodzina jest w trudnej sytuacji i to jest niezależne ode mnie. Takie rzeczy mocno zapisują się w człowieku. Patrząc z perspektywy czasu, czuję, że to mi dało siłę. Nauczyło ogromnej wrażliwości" - przyznała Urzędowska.

"Lalka" Macieja Kawalskiego. Kiedy początek zdjęć?

Zdjęcia do "Lalki" rozpoczną się w sierpniu 2025 roku. Powstanie kinowy film oraz serial, który będzie pełną wersją produkcji. Za kamerą stanie Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"), a autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr ("Boże Ciało", "Wesele", "Wołyń"). Producentami filmu i serialu są Telewizja Polska i Gigant Films.