Beata Kozidrak od lat jest obecna na polskiej scenie muzycznej. Przeboje zespołu Bajm, którego jest wokalistką, to m.in. "Biała flaga" czy "Co mi Panie dasz". Od kilku miesięcy piosenkarka zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Beata Kozidrak przez problemy ze zdrowiem odwołała koncerty

Z tego powodu odwołała wiele zaplanowanych koncertów. Przestała pojawiać się publicznie. Pod koniec stycznia br. zamieściła na swoim Instagramie post, w którym opowiedziała o swoim stanie zdrowia.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda - napisała wówczas Beata Kozidrak.

Beata Kozidrak miała wrócić na scenę w marcu

Piosenkarka miała powrócić na scenę 22 marca. To wtedy miał się odbyć jej koncert z zespołem KAMP w łódzkiej Atlas Arenie podczas specjalnego koncertu House of Beata. Fani Beaty Kozidrak i zespołu Bajm czekali na informacje na temat tego wydarzenia.

Organizator koncertu Beaty Kozidrak wydał oświadczenie

Organizator właśnie wydał oświadczenie. Wynika z niego, że koncert się nie odbędzie w tym terminie i został przełożony. Ma się on odbyć jeszcze w tym roku.

Koncert House of Beata został przełożony. Sprzedaż biletów na nowy termin ruszy niebawem. Właściciele biletów otrzymali już dokładne informacje o statusie wydarzenia - czytamy w oświadczeniu.