"Lalka" Bolesława Prusa to jedno z największych dzieł polskiej literatury. Niedawno media obiegły wieści o nowej adaptacji powieści. Telewizja Polska we współpracy z Gigant Films stworzy nie tylko nowy film, ale także serial telewizyjny. Zdjęcia mają ruszyć w sierpniu 2025 roku, a w kolejnym roku produkcja ma już trafić do kin. Reżyserem jest Maciej Kawalski. Wokulskiego zagra Marcin Dorociński.

"Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów: Mariusza Dmochowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa, pokazać ją w nowym świetle i mojej interpretacji" - powiedział Marcin Dorociński.

Dwie poprzednie adaptacje "Lalki"

"Lalka" była do tej pory dwa razy przeniesiona na ekran. Pierwszy był film Wojciecha Jerzego Hasa, w którym główne role zagrali Mariusz Dmochowski i Beata Tyszkiewicz. Potem Ryszard Ber nakręcił serial, w którym Wokulskiego i Łęcką grali Małgorzata Braunek oraz Jerzy Kamas.

Te aktorki mają szansę zagrać Izabelę Łęcką

Jak właśnie dowiedział się Pudelek, najpóźniej pod koniec kwietnia poznamy aktorkę, która zagra główną rolę kobiecą w nowej "Lalce". Dziennikarze Pudelka ustalili, że w grze są już tylko dwa nazwiska: Kamila Urzędowska, znana z filmu "Chłopi", oraz Emma Giegżno, gwiazda produkcji "Underdog". Prace na planie ruszają niebawem.