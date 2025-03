Wyprodukowano już 5 części kultowej komedii z serii "Kogel-mogel". W dwóch pierwszych - "Kogel-mogel" (1988) i "Galimatias, czyli Kogel-mogel II" (1989) - małego Piotrusia Wolańskiego zagrał Maciej Koterski. W kolejnych trzech w dorosłego już Piotra Wolańskiego wcielił się Maciej Zakościelny. Co dzieje się z Maciejem Koterskim? Czy poszedł aktorską drogą?

Producenci "Kogla-mogla" nie mogli znaleźć Macieja Koterskiego?

Trzecia część "Kogla-mogla" miała premierę w 2019 r. "Przy trzeciej części dowiadywaliśmy się, co się z nim dzieje i z tego, co pamiętam, on mieszka za granicą. Jego losy potoczyły się tak, że nie ma nic wspólnego z aktorstwem, z mediami. Nawet nie wiem, jak on wygląda i czy by podołał tej roli. Myśleliśmy tylko o zaproszeniu go na premierę trzeciej części, ale zdaje się, że mieszka za granicą" - powiedziała Ilona Łepkowska, scenarzystka czterech części "Kogla-mogla", w rozmowie z Jastrząb Post.

Ilona Łepkowska dodała też, że Maciej Koterski w "Koglu-moglu" i tak nie grałby postaci, w którą wcielał się jako kilkuletni chłopiec. "Był pomysł taki, aby go zaprosić na premierę, ale nie, żeby mu zaproponować rolę" – wyjaśniła Ilona Łepkowska.

Z daleka od mediów

Co ciekawe, Maciej Koterski jest kuzynem Michała Koterskiego. Kilka lat temu Ewa Kasprzyk opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ze spotkaniem z mamą Macieja Koterskiego, panią Różą. Kuzyn Miśka Koterskiego nie został aktorem. Prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii lub Australii. Maciej Koterski żyje z dala od mediów, podobno odmówił nawet udziału w programie telewizyjnym z okazji 25-lecia "Kogla-Mogla".