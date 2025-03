Olga "Kora" Sipowicz była przez lata wokalistką zespołu Maanam. Wspólnie z tą grupą wylansowała takie przeboje jak "Boskie Buenos", "To tylko tango", "Lipstick on the glass" czy "Szare miraże".

Kora urodziła dwóch synów

Prywatnie wokalistka związana była z Markiem Jackowskim, który wraz z nią tworzył piosenki Maanamu. Ona pisała teksty, on komponował muzykę. Owocem ich związku jest urodzony w 1972 roku syn Mateusz. Po rozstaniu z Jackowskim, Kora związała się z Kamilem Sipowiczem. Ich syn Szymon a drugie dziecko Kory urodził się w 1976 roku.

Ślub Sipowicza i wokalistki Maanamu odbył się dopiero w 2013 roku, gdy zdiagnozowano u niej nowotwór. Razem zamieszkali dopiero, gdy zmarła matka Sipowicza, która nie potrafiła zaakceptować Kory. Piosenkarka zmarła w lipcu 2018 roku.

Czym zajmują się synowie Kory?

Synowie Kory żyją z dala od show-biznesu. Nie zajmują się także tym, czym zajmowała się ich matka. Mateusz to grafik komputerowy. Spod jego ręki wyszło kilka okładek do płyt zespołu Maanam.

Szymon był przez pewien czas modelem oraz DJ'em. Podobnie jak brat zajął się grafiką komputerową. Ożenił się z Katarzyną Zielonką, z którą ma syna Leona Jazona. Kora zadedykowała wnukowi piosenkę "Ping Pong".

Tak wyglądają synowie Kory

TVP uczciło Korę nazywając jej imieniem studio w hali znajdującej się na terenie stacji. Zorganizowała również koncert "Falowanie i spadanie - pamięci Kory". Podczas uroczystości obecny był m.in. Kamil Sipowicz oraz synowie piosenkarki. Tym razem zrobili wyjątek i pokazali się publicznie.