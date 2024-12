"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych formatów TVP. Ma miliony fanów. Właśnie zakończyła się 11. edycja programu. Z okazji świąt Bożego Narodzenia TVP zaprosiła rolników do studia. W świątecznej scenerii i ciepłej atmosferze uczestnicy programu opowiedzieli, co u nich słychać. Byli też uczestnicy poprzednich edycji. Już po kilku minutach programu polały się łzy wzruszenia.

Reklama

Wzruszający list Pawła do Marty

Wśród gości programu "Rolnik szuka żony" pojawili się m.in. Paweł Bodzianny i jego żona, Marta Paszkin, którą poznał dzięki programowi. W 2022 roku para doczekała się narodzin syna, a niedawno na świat przyszła ich córka, Gracja. W tym roku są to jej pierwsze święta. W studiu TVP wspomniano początki pary w programie, kiedy Marta zdecydowała się napisać list do Pawła i dzięki temu mogli się poznać. Nagle na prośbę produkcji nastąpiła nieoczekiwana zmiana ról i tym razem to Paweł przeczytał list Marcie, który przygotował specjalnie na tę okazję. W wyjątkowych słowach podziękował za jej obecność i podkreślił, jak bardzo jest szczęśliwy, że założył z nią rodzinę. Kochana Marto. Nie mogę uwierzyć, że to już nasza piąta wspólna Wigilia. Ten czas tak szybko leci, a mimo to nadal dobrze pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jakby to było wczoraj - zaczął Paweł.

Dziękuję za wszystko, co dla nas robisz i dziękuję za pomoc w dorośnięciu do osoby, którą jestem dzisiaj. Wniosłaś tak dużo szczęścia w moje życie, że nie wyobrażam sobie, jakby ono miało wyglądać bez ciebie i bez was - dodał. Po tych słowach zarówno Marta Manowska i żona rolnika zalały się łzami. Mój Pawliczek - powiedziała żona rolnika.

Kamil i Joanna o córce

W studiu TVP pojawiła się także Joanna z Kamilem. Para w 2022 roku doczekała się narodzin córki. Poznali się w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Tosia przyszła na świat 23 października 2022 roku. "Tego dnia nasze życie zmieniło się o 180 stopni, oczywiście na lepsze. Tej nocy przyrzekliśmy sobie, że uczynimy życie naszej Perełki najszczęśliwszym życiem, jakie sobie można wymarzyć. Tosia - 2980 g szczęścia i 53 cm słodkości" - informowało małżeństwo w mediach społecznościowych. Joanna z Kamilem pokazali aktualne zdjęcia Tosi. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach i jak powiedzieli, gada jak katarynka.